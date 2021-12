Grodzisk Wielkopolski: Po ile choinki na Boże Narodzenie 2021? Taniej można je kupić w nadleśnictwach

Ruszyła sprzedaż choinek na Boże Narodzenie. Ile w tym roku trzeba wydać na drzewko?

Do świąt pozostało niewiele ponad dwa tygodnie, a więc przychodzi ten czas, aby zastanowić się nad wyborem wymarzonej choinki do domu. Aby wybrać najładniejszą, wyboru trzeba dokonywać już teraz. Sprawdziliśmy ceny choinek na Boże Narodzenie 2021.

Ile zatem trzeba wydać na taką choinkę? Jednym z głównych wyznaczników jest jej wysokość. Im wyższa, tym droższa. W uśrednionych cenach za małe drzewko w doniczce do wysokości 1 metra trzeba zapłacić około 40-50 złotych.

Za drzewko o wysokości w przedziale 1,2 – 1,4 metra to koszt od 60 do nawet 110 złotych, w zależności od rodzaju. Natomiast za choinki jeszcze większe trzeba sięgnąć już głębiej do kieszeni, bowiem to koszt powyżej 120 złotych.