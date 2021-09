Grodzisk Wielkopolski: Podsumowanie akcji "Czysty Grodzisk"

W projekcie wsparły nas firmy – Firma KAM-TRANS, Pana Józefa Kaminiarza, która zapewniła nam worki do śmieci, w takiej ilości, że wystarczą jeszcze do następnych projektów, natomiast Gospodarka Komunalna w Grodzisku Wlkp. bardzo sprawnie usunęła zebrane przez nas śmieci. Byliśmy podzieleni na 6 zespołów i w zależności od sprzątanej części miasta.

Jak czytamy w nadesłanej informacji nauczyciele i uczniowie mają uwagi do sprzątanego terenu. Brakuje koszy na śmieci na trasie do nowej szkoły oraz na ulicy Drzymały. Papiery i inne odpadki, można było znaleźć na chodniku. W kwietnikach na głównej ulicy miasta ul. Szerokiej były powciskane pomiędzy kwiaty puszki, butelki i papiery. Każdy z uczestników wielokrotnie musiał schylać się po pety oraz kapsle na Starym Rynku, Placu Powstańców Wielkopolskich, na ulicy Szerokiej i wybierać je pomiędzy kostką. Zwrócili oni też uwagę na problem, który z pewnością wymaga rozwiązań. Teren przy piekarni na Starym Rynku to miejsce z całą pewnością odwiedzane przez miejskie pieski! Sprzątanie tam nie było przyjemne. Teren wokół sklepu Żabka przy ul. Bukowskiej wymagał dokładnego porządkowania – sterty butelek, puszek i opakowań można było znaleźć na całym przyległym do sklepu terenie. Dużo śmieci i zanieczyszczeń było na tyłach Brico Marche.