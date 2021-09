Grodzisk Wielkopolski: Szlachetna paczka poszukuje rodzin, którym potrzebna jest pomoc!

Rejon Grodzisk Wielkopolski obejmuje:

- Szlachetna Paczka to nie zestaw nic nie znaczących kilku upominków, ale prawdziwe prezenty. Żeby skompletować pomoc dla rodziny trzeba podjąć spory wysiłek. Staramy się również, aby w darczyńcach była jak największa radość pomagania. Szukamy dobrych praktyk i je popularyzujemy. Dlatego wciąż rozwijamy metodykę paczki. I coraz więcej osób chce i lubi pomagać. Aktualnie jesteśmy na etapie szukania rodzin, którym pomożemy. Bardzo ważne jest, że te osoby nie mogą zgłaszać się same. Ktoś inny, z bliskich, rodziny, znajomych musi to zrobić. Samo zgłoszenie rodziny i odwiedziny wolontariusza, nie oznacza, że rodzina jest w projekcie. Tylko raz taka rodzina może być zakwalifikowana. Również musimy tutaj wspomnieć o naszych kierowcach, bo o nich często się zapomina. A warto o nich mówić. Bardzo dużo nam pomagają, bo szlachetna paczka to nie tylko rodzina, wolontariusz, darczyńca, ale i Ci nasi wspaniali kierowcy- mówi w rozmowie z nami Marzena Maciak, lider.