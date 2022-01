Grodzisk Wielkopolski: W rocznicę wyzwolenia Grodziska uczczono pamięć ośmiu grodziszczan, którzy polegli podczas nalotu hitlerowców

- W tym roku mija 77 lat, odkąd wróciła nadzieja Polaków na upragnioną wolność. Niemcy w pośpiechu opuszczają miasto, a grodziszczanie czują już powiew wiosny, choć to dopiero koniec stycznia. Choć lata mijają, zmieniają się pokolenia mieszkańców, z których wielu pamięta już tylko lata wolności i pokoju, to czas II Wojny Światowej wciąż budzi ogromne emocje i niedowierzanie, jakim cudem ludzie mogli sobie nawzajem zgotować tak okrutny los. Coraz mniej pozostało wśród nas naocznych świadków tej najtragiczniejszej w dziejach współczesnej Europy lekcji. Dlatego to nas spoczął dziś obowiązek, by przekazać ją kolejnym pokoleniom, prawdziwą, nieprzekłamaną, nieprzeinaczoną - mówił w swoim wystąpieniu burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Piotr Hojan.