Grodziska Noc Muzeów już jutro! W programie prelekcje, zwiedzanie i inscenizacja

Wybór miejsca był oczywisty, bowiem w tym roku przypada 300. rocznica wybudowania kościoła. Możliwość zwiedzenia świątyni, zwłaszcza nocą, z pewnością niejedną osobę przyprawi o dreszcze. Regionaliści przypomną historię klasztoru i jego mroczne tajemnice oraz zaproszą na wycieczkę do podziemi, gdzie znajdują się krypty z trumnami. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału i zapowiadają szereg atrakcji towarzyszących - między innymi koncert, inscenizację plenerową nawiązująca do wydarzeń historycznych dziejących się w pobliżu klasztoru oraz poczęstunek.

Powstały w 1660 roku klasztor Franciszkanów w Woźnikach może pochwalić się piękną i zarazem burzliwą historią. Jeśli chcecie ją poznać, warto wybrać się na Grodziską Noc Muzeów. Dzieje woźnickiego klasztoru regionaliści zaprezentują już w sobotę, 27 maja. Początek o godzinie 19! Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na poniższym plakacie.