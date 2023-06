Grodziski Klub Biegacza zaprasza na kolejny bieg z cyklu "Triada GKB"

Po sukcesie ubiegłorocznego cyklu „Cztery Pętle Roku GKB”, Grodziski Klub Biegacza zaprasza do udziału w kolejnych biegowych spotkaniach, tym razem organizowanych pod hasłem "Triada GKB". Zaplanowano trzy różne biegi, które będą odbywać się na tej samej trasie, ale w różnych porach roku.

Pierwszy z nich odbył się 26 marca. Organizatorzy zapraszają miłośników biegania oraz nordic walking do udziału w kolejnej odsłonie cyklu. Najbliższy bieg odbędzie się 23 lipca w Zdroju. Na uczestników czeka trasa licząca około 7 kilometrów. Zapisy prowadzone są na stronie www.online.datasport.pl. Limit zawodników wynosi 100 osób.

Przypomnijmy, że w każdym biegu można zdobyć specjalny medal, który po połączeniu z kolejnymi dwoma, ułoży się w oryginalny wzór.

W tym samym dniu odbędzie się bieg na orientację dla dzieci od 3 do 10 roku życia. Na trasie liczącej 1,5 kilometra będą zlokalizowane punkty, w których uczestnicy będą zdobywać drobne nagrody. Zapraszamy do udziału! LINK DO ZAPISÓW