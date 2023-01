Grodziski Klub Biegacza znów pobiegnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Grodziski Klub Biegacza już po raz dwunasty zaprasza do udziału w biegu organizowanym w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już trasa będzie wiodła z Grodziska Wielkopolskiego do Ptaszkowa, gdzie biegacze, wzorem poprzednich lat, odwiedzą sztab w miejscowej szkole.

Zapisy na bieg, jak mówi Piotr Bartkowiak z Grodziskiego Klubu Biegacza, ruszą w przyszłym tygodniu. Jak co roku mile widziane są barwne przebrania. Do akcji mogą dołączyć również miłośnicy nordic walking. Start zaplanowano na godzinę 14, a poprzedzi go rozgrzewka. Biegacze wyruszą spod Centrum Kultury Rondo. Po krótkim postoju w Ptaszkowie, zaplanowano wspólny powrót do Grodziska.