Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza do zapisów na zajęcia

Inspirujące spotkania, ciekawe wykłady, rajdy, wycieczki, zajęcia sportowe i wiele, wiele innych. Bogata oferta Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawia, że już od ponad dekady seniorzy znajdują tu przestrzeń do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę, o czym z sukcesem od lat przekonują słuchacze grodziskiego UTW. Już niebawem uniwersytet rozpocznie kolejny rok swojej działalności.

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2022/23. Studentem UTW może zostać każda osoba 50+, która pragnie rozwijać się intelektualnie, poszerzać własne umiejętności i wiedzę. Oferta UTW jest szeroka, ale liczba zajęć na pewno nie jest ponad niczyje siły.

Zapisać na zajęcia można się osobiście w biurze GSUTW (we wrześniu w środy od 14 do 16, piątek od 10 do 12, a od października do końca czerwca tylko w środy od 14 do 16) lub telefonicznie pod numerem 791 983 323.