Grodziskie Piwobranie 2022. Klubowe rytmy rozbujały was na całego! Ania Borowiak

To było wyjątkowo taneczne zakończenie świętowania drugiego wieczoru Grodziskiego Piwobrania. Klubowe rytmy rozbujały Was na całego! W Parku Miejskim fantastycznie bawiła się młodzież, ale nie tylko! O to, by nie zabrakło największych hitów, zadbał DJ Qba.