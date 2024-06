W tym roku Piwobranie odbędzie się w terminie 7-9 czerwca. Co będzie się działo?

- Grodziskie Piwobranie zmienia się z roku na rok. Staramy się tak dobierać style muzyczne i wykonawców, by każdy mógł znaleźć przestrzeń dla siebie. Ruszamy w piątek, 7 czerwca. Od samego rana zaczną montować się punkty gastronomiczne oraz te z napojami, w tym uwielbiane przez smakoszy foodtrucki. Już od wczesnych godzin popołudniowych można będzie rozpocząć zabawę - mówi Tomasz Koza, dyrektor Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim.

- Wielomilionowe odsłony jego utworów na kanale YouTube potwierdzają, że Wojtek systematycznie pnie się na sam szczyt. Jeśli chcecie posłuchać go w wersji na żywo, zapraszamy serdecznie - zachęca Tomasz Koza.

Sporo będzie działo się również w sobotę. Już od godziny 9 na Starym Rynku po raz kolejny królować będzie strefa MaxOil Classic Auto Show. To wydarzenie co roku przyciąga fanów motoryzacji, więc jeśli jeszcze nie byliście, nie przeoczcie tej propozycji.

W Grodziskiej Hali Sportowej tradycyjnie spotkają się miłośnicy złotego trunku i związanych z nim pamiątek z całego kraju. Grodziska Giełda Birofiliów to jedna z najstarszych takich imprez w kraju. Tradycyjnie będzie można znaleźć tam prawdziwe perełki.

Po południu rozpoczną się występy lokalnych wokalistów, a o 21 scenę rozgrzeje Strefa Zero nieśmiertelnymi przebojami grupy MAANAM. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Margaret.

W niedzielę będzie można zajrzeć do grodziskiego browaru, bezpłatnie zwiedzić go z przewodnikiem oraz poznać tajniki powstawania tego wyjątkowego na skalę Europy trunku. Tego samego dnia ulicami miasta przejdzie barwna żakinada, która dotrze do Parku Miejskiego. Tam na najmłodszych będzie czekać specjalny program artystyczny.