Grodziskie Senioralia. Jesień życia może być piękna, wystarczy chcieć z niej korzystać!

Grodziskie Senioralia. Jesień życia również może być piękna!

Przez dwa dni w budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej Pormessa oraz w Centrum Ekonomii Społecznej seniorzy prezentowali swój dorobek artystyczny, wymieniając się doświadczeniami z najmłodszym pokoleniem mieszkańców Grodziska. Uczniowie i przedszkolacy też pochwalili się swoimi talentami na mini scenie.

- Takie działania powodują, że zmniejsza się przestrzeń pomiędzy pokoleniami, a korzyści i radość z tego czerpią obie strony - przekonuje Beata Głowacka, kierownik Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim.

O to, by integracja międzypokoleniowa się rozwijała, organizacje i instytucje skupiające seniorów dbają od dawna. Dzięki przestrzeni do wspólnych działań, jak przekonuje nasza rozmówczyni, rodzą się przyjaźnie. Dzieci chętnie biorą udział w warsztatach z seniorami, a seniorzy chętnie ich goszczą, dzielą się z nimi swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Takie międzypokoleniowe warsztaty organizowano również przy udziale młodzieży, czego przykładem jest chociażby kurs informatyczny prowadzony przez uczniów ZST.