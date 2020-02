Groził pozbawieniem życia siostrze w zaawansowanej ciąży!

W niedzielne popołudnie oficer dyżurny z grodziskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie Grodziska Wielkopolskiego. - Okazało się, że sprawcą interwencji jest 50-latek, który groził pozbawieniem życia członkom swojej rodziny. Mężczyzna będąc w stanie upojenia alkoholowego, mając w organizmie prawie 3 promile alkoholu był agresywny i groził pozbawieniem życia swojej siostrze będącej w zaawansowanej ciąży. Funkcjonariusze szybko opanowali sytuację i zatrzymali awanturującego się mężczyznę. Trafił on do policyjnego aresztu- wyjaśnia oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, na wniosek policjantów i prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Za przestępstwo gróźb karalnych kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku powrotu do przestępstwa oraz innych ciążących na nim czynów karalnych, mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.