Handel na targowisku kwitnie po jego całkowitym odmrożeniu

- Cieszymy się, że mogliśmy wrócić do pracy. Ale cieszą się również nasi klienci, których, jak widać, nie brakuje- zauważa nasz rozmówca.

- Czekaliśmy na wznowienie handlu, bo przez kilka tygodni niestety byliśmy zmuszeni do siedzenia w domach. Traciliśmy zarobek, każdy kolejny dzień spędzaliśmy wyczekując na zmiany- mówi sprzedawca Tomasz Berger, który handluje na targowisku odzieżą.

Cieszą się nie tylko sprzedawcy, ale i klienci. We wtorek pogoda nie dopisała, ale w piątek słońce zachęciło do wypraw na lokalne targowisko.

Kilka stoisk dalej spotykamy pana Józefa. On również nie ukrywa, że czekał na możliwość wznowienia działalności. Choć przyznaje, że czasy są ciężkie. - Ludzie nie będą kupować tyle, co wcześniej, bo mają ważniejsze wydatki. Poza tym, gdzie mamy się stroić, skoro wszystkie uroczystości są odwoływane?- zastanawia się.

Klientów i sprzedawców obowiązują pewne ograniczenia. To między innymi obowiązek zakrywania nosa i ust. O ile z tym problemów nie ma, bo maseczki widoczne są na każdym kroku, o tyle o rękawiczkach jednorazowych nie wszyscy pamiętają. A one również są obowiązkowe. Na terenie targowiska są również punkty do dezynfekcji rąk. Korzystajmy z nich. I pamiętajmy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości.