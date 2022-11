Historia zatrzymana w kadrze. Niezapomniany Grodzisk lat 80. i 90. Zobaczcie 25 zdjęć z tych czasów!

Archiwalne zdjęcia Grodziska

Do przeszłości możemy wrócić między innymi dzięki zbiorom Galerii Ośrodka Wiedzy Regionalnej działającej przy Grodziskiej Bibliotece Publicznej, a także dzięki archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej.

Grodzisk na starych zdjęciach. Miasto zmieniło się nie do poznania!

Pamiętacie czasy, kiedy na Placu św. Anny stał kiosk, a na placu Wiosny Ludów pierwsza w mieście fontanna? Przez ostatnie kilkadziesiąt Grodzisk zmienił się nie do poznania. A pamiętacie ulicę Drzymały, przez środek której przebiegał żywopłot? No to powspominajmy!