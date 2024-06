Integracja mieszkańców Jabłonny podczas meczu Polska-Austria!

- Zostało zorganizowane spotkanie z młodzieżą, na którym jasno określiliśmy, że jesteśmy otwarci na ich propozycje. Jeżeli będą chętni do zebrania się podczas transmisji meczu siatkówki, mma itp. jesteśmy w stanie im to zorganizować. Jest to fajna młodzież, widać, że zależy im równie bardzo jak nam. Jest to nasze pierwsze takiego typu przedsięwzięcie, ale jak na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z obrotu wydarzeń- mówi sołtys wsi Jabłonnna.