Jacek Profaska odwołany przez zarząd powiatu grodziskiego. Dlaczego?

Przypomnijmy, że Jacek Profaska rozpoczął pracę w grodziskim szpitalu 20 sierpnia 2018 roku. Na tym stanowisku zastąpił poprzednią dyrektor, Barbarę Rożyńską - Szumską.

Starosta Mariusz Zgliński poinformował, że pomiędzy stronami w poniedziałek, 29 czerwca, zostało podpisane wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Profaska będzie pełnił swoje obowiązki do końca lipca.

Kilka minut przed godziną 14 próbowaliśmy skontaktować się z dyrektorem, żeby poprosić go o komentarz. W sekretariacie dowiedzieliśmy się jednak, że Jacek Profaska opuścił już swój gabinet i dziś nie będzie dostępny.

Starosta Mariusz Zgaiński mówi otwarcie, że na linii zarząd powiatu - dyrekcja szpitala nie udało się znaleźć porozumienia co do wspólnej wizji funkcjonowania i ewentualnego rozwoju placówki i to między innymi z tego powodu władze powiatu grodziskiego podjęły decyzję o odwołaniu obecnego dyrektora. - Na naszą propozycję rozwiązania umowy pan Profaska przystał i do końca lipca będzie formalnie dyrektorem, ale będzie przebywał na urlopie- mówi Mariusz Zgaiński.