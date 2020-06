Jak segregować odpady? Co wrzucać do pojemnika na bio?

- Przypominamy, że do pojemnika na bioodpady koloru brązowego z napisem „BIO” wrzucamy odpady tylko i wyłącznie luzem - bez worków foliowych, biodegradowalnych, kompostowalnych, bez toreb papierowych i innych opakowań- wyjaśniają urzędnicy i przypominają, że worki oraz inne odpady znajdujące się przy pojemnikach nie są odbierane.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy do nowych przepisów się dostosowali. A przynajmniej nie tak, jak powinni. Dlatego właśnie Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przypomina o zasadach prawidłowej segregacji odpadów. Największym kłopotem jest nowa frakcja, czyli bioodpady.

Od 1 stycznia obowiązuje nas sporo zmian dotyczących segregacji i odbioru odpadów. Wraz z rozpoczęciem 2020 roku mieszkańcy gmin członkowskich „Selektu” muszą dostosować się do nowych przepisów dotyczących odbioru bioodpadów. Na terenie naszych posesji powinny znajdować się specjalne, brązowe pojemniki, bądź kompostowniki. Innej opcji nie ma. Segregacja odpadów obowiązuje wszystkich. Nie ma już możliwości, żeby za wyższą opłatą, wszystko wrzucać do jednego, przysłowiowego wora.

Do pojemnika powinny trafiać odpadki organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi. A zatem, do pojemnika na bio wrzucamy: warzywne i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, ale bez mięsa, kości i tłuszczów! Produkty odzwierzęce (oprócz skorupek jaj) nie powinny być wrzucane do brązowego pojemnika. Podobnie jak odchody domowych zwierząt, oleje roślinne, popiół, a także ziemia, żwir i kamienie.

Warto wziąć sobie te uwagi do serca. Przede wszystkim ze względu na troskę o środowisko naturalne, ale i o nasze portfele. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na nieruchomość nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.