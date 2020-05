Jak skutecznie się odchudzić? Czy popełniasz te błędy?

Chcesz zrzucić wagę, katujesz się dietą, a efektów na wadze brak lub wręcz kilogramów przybywa? Być może powinieneś lepiej przyjrzeć się swojemu stylowi życia. Okazuje się, że rzeczy, których możesz o to nie podejrzewać, potrafią zrujnować twoje wysiłki w walce o lepszą figurę. Sprawdź, przez co tyjesz, zamiast chudnąć!

Jesz śniadanie, obiad i kolację, do tego dwie przekąski i sięgasz po zdrowe produkty, dlaczego więc tyjesz? Prawdopodobnie jesz za dużo. To, że stawiasz na zdrowe posiłki jest świetne, ale nie oznacza to, że możesz jeść je bez żadnych ograniczeń. Znów kluczowa jest ilość przyjmowanych kalorii! Poza tym łatwo wpaść w pułapkę produktów „fit”. Skoro są dietetyczne, często się nimi przejadamy, a przecież nie są pozbawione kalorii! Jeszcze inną kwestią jest to, że często „fit” są tylko z nazwy, a ich skład przeraża.

Dobrze wiemy, że to robisz! W badaniach CBOS tylko 10% Polaków zadeklarowało, że w ogóle nie podjada między posiłkami. Co piąty z nas sięga między posiłkami po słodycze i wyroby cukiernicze codziennie, co trzeci – kilka razy w tygodniu, a co czwarty – kilka razy w miesiącu. Jeśli raz na jakiś czas koleżanka przyniesie do pracy ciastka i skusisz się na jedno, nic się nie stanie. Codzienne podjadanie słodyczy to jednak zgubny nawyk, który sabotuje odchudzanie. Kilka ciastek wygląda niewinnie, ale mają tyle kalorii, co kanapka, która jest zdrowsza i nasyca na dłużej.