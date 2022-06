Jak szlifować angielski przed wakacjami? Uczniowie z Kąkolewa już wiedzą, że najlepiej w praktyce! OPRAC.: Ania Borowiak

Zbliżają się wakacje, a to oznacza, że wielu z nas wybierze się na wyjazdy, również te poza granice naszego kraju. Jak najlepiej przygotować się do zagranicznej podróży? Warto przypomnieć i utrwalić sobie podstawy języka angielskiego, a najlepiej zrobić to w praktyce! Wiedzą już o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Kąkolewie, którzy naukę połączyli z zabawą.