Jak zapamiętać więcej? Poznaj kilka sposobów

W jaki sposób w ogóle działa nasza pamięć? Poprzez zmysły do mózgu docierają zewnętrzne wrażenia. Powodują one powstanie śladów pamięciowych. Ślad pamięciowy to zmiana w układzie nerwowym w mózgu. Pewne jego obszary są aktywne przy zapamiętywaniu różnych rzeczy. Im więcej obszarów mózgu zaangażujemy do nauki, tym lepsze efekty osiągniemy. Dlatego nadawaj przyswajanym informacjom formę rymowanek, rysunków, tabel, przerabiaj tekst na zestaw pytań i odpowiedzi.

Podczas czytania podkreślaj kluczowe słowa, zakreślaj ważne fragmenty, sporządzaj notatki na marginesach. Warto pamiętać też, że nasz mózg lepiej zapamiętuje informacje, jeśli każdej z nich nadamy jakiś sens podparty osobistymi doświadczeniami. W trakcie nauki biologii, historii czy geografii warto używać wyobraźni, rysować schematy. Twórz też dla siebie pytania testowe.

Szybko i na długo nauczysz się angielskiego, jeśli będziesz budował historyjki obrazkowe. Załóżmy, że próbujesz się nauczyć angielskiego słowa "parish", oznaczającego parafię. Można je np. skojarzyć z polskim słowem Paryż, które wymawiamy bardzo podobnie. Teraz trzeba tylko skojarzyć symbol Paryża, np. wieżę Eiffla, z parafią, by zapamiętać wyraz na zawsze. Musisz zapamiętać wyrazy: "koloratka" i "hałas". Możesz zapamiętać je, tworząc wyrazy "kolor", "chatka" i "las". Przy okazji - łatwiej zapamiętujemy, jeśli nasze wizualizacje są w bardziej intensywnych kolorach, ruchome lub nierealne.