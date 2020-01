Jaki los spotka kompleks basenów? Miała być wielka modernizacja, ale...

Ubiegłoroczna decyzja burmistrza o zamknięciu basenów przy ulicy Zbąszyńskiej do dziś szeroko komentowana jest przez mieszkańców. Z jednej strony pojawiają się głosy niezadowolenia, bowiem to tu w upalne dni wielu szukało ochłody. Z drugiej jednak nie ma się czemu dziwić, bowiem korzystanie z obiektu, jak wyjaśniał burmistrz, mogłoby nieść zagrożenie dla zdrowia. I trudno nie przyznać mu racji, bowiem już na pierwszy rzut oka widać, że lata świetności obiekt ma już dawno za sobą. Coroczne odmalowywanie niecek basenowych okazało się niewystarczające. Ostatecznie w 2019 roku obiekt został zamknięty dla spragnionych kąpieli. Co będzie działo się z nim w tym roku?

Były wielkie plany

W 2017 roku na łamach naszego tygodnika, ówczesny burmistrz przedstawiał koncepcję modernizacji obiektu, która miała nawiązywać do kompleksu basenów w Trzebnicy. Zapowiedź ta przyjęta została z dużym entuzjazmem, chociaż Henryk Szymański zapewniał, że kluczem do sukcesu są środki unijne.

Jego następca, Piotr Hojan mówi jednak otwarcie, że na taki obiekt nas nie stać, nie tylko ze względu na wartość tej inwestycji. Koszty jego budowy, ale przede wszystkim rocznego utrzymania, mogłyby doprowadzić budżet gminny do ruiny. I dodaje, że w obecnym stanie wszystko nadaje się jedynie do zburzenia.

Kilka lat temu do ratusza wpłynęła petycja jednej z mieszkanek, która wskazywała potrzebę budowy przy Szkole Podstawowej nr 1 krytego basenu, który mógłby służyć do nauki pływania, a także być miejscem do rehabilitacji różnego rodzaju schorzenia kręgosłupa. I do tej koncepcji obecnie władzom jest najbliżej. Jak stwierdził burmistrz, chciałby wskrzesić obiekt przy ulicy Zbąszyńskiej, ale po ewentualnej modernizacji byłby on zdecydowanie mniejszy i spełniał funkcje typowo rekreacyjne.