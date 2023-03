Jarmark Wielkanocny już w najbliższą niedzielę zawita do Grodziska Wielkopolskiego

Ale to nie koniec atrakcji! Jak wylicza Marta Gajdzińska z grodziskiego ratusza, zaplanowano między innymi warsztaty wikliniarskie i plastyczne. Na najmłodszych, którzy odwiedzą tegoroczny Jarmark Wielkanocny, będzie czekać również malowanie twarzy. W godzinach od 10 do 12 wszystkie dzieci będą mogły wspólnie wykonać ogromną palmę, która stanie się ozdobą Starego Rynku.

Moc atrakcji będzie czekać na uczestników kolejnej odsłony Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim w niedzielę, 2 kwietnia. Jarmark zaplanowano w godzinach od 10 do 18.

Na gości jarmarku będą czekać też występy artystyczne. Na scenie zaprezentują się uczestnicy sekcji działających przy Centrum Kultury "Rondo" w Grodzisku Wielkopolskim.

Przypomnijmy również, że dzień wcześniej (w sobotę, 1 kwietnia) na Starym Rynku odbędzie się kolejna edycja Pchlego Targu. Będzie to to wyjątkowa okazja, by sprzedać lub oddać niepotrzebne przedmioty, nadając im drugie życie i nową historię.