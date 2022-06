Jeden oddział grodziskiego szpitala został już zamknięty przez brak kadry. Lekarze pilnie poszukiwani

Przypomnijmy, że działalność oddziału chirurgicznego została czasowo zawieszona na okres od 1 czerwca do końca sierpnia. Dla pacjentów oznacza to jedno - pomocy trzeba szukać w ościennych szpitalach w Kościanie, Wolsztynie czy Nowym Tomyślu. Poradnia chirurgiczna pracuje bez zmian i jest dostępna od poniedziałku do piątku.

Powodem zawieszenia działalności oddziału był brak kadry lekarskiej, przez który nie udało się zapewnić ciągłości dyżurów. Oddział zawieszono na okres trzech miesięcy. Czy istnieje ryzyko, że okres zawieszenia działalności chirurgii zostanie wydłużony? Na takie deklaracje, jak podkreśla dyrektor lecznicy, jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.

- Cały czas czynimy starania o wznowienie udzielania świadczeń na oddziale chirurgicznym od 1 września - zapewnia Halina Sroczyńska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Jak wygląda sytuacja na pozostałych oddziałach? Czy w jakimś przypadku kadry brakuje i jesteśmy blisko punktu krytycznego? Cały czas szpital poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, chorób wewnętrznych, radiologii, gastroenterologii. Zatrudnienie w grodziskim szpitalu mogą znaleźć także pielęgniarki i położne - ich również brakuje.

Dyrektor szpitala zapewnia jednak, że na ten moment nie ma groźby zawieszenia innego oddziału.