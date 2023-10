Jest dofinansowanie na wyczekiwaną budowę ścieżki i remont drogi Grodzisk-Kąkolewo!

To jeden z najbardziej wyczekiwanych remontów w powiecie grodziskim. Po wielu latach pojawiła się informacja, na którą czekało wielu mieszkańców. W poniedziałek, 2 października, ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O złożonych przez powiat grodziski wnioskach informowaliśmy w lipcu. Jak wówczas przekazał starosta Mariusz Zgaiński, inwestycję podzielono na etapy. Pierwszy zakłada przebudowę drogi od skrzyżowania z ulicą Jabłoniową w Grodzisku Wielkopolskim do lasu, wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z ulicą Europejską do lasu. Kosztorysowa wartość inwestycji to blisko 9,3 miliona złotych. Na ten cel władze powiatu grodziskiego mają otrzymać blisko 7,5 miliona złotych dofinansowania, a prace mają być realizowane w 2024 roku.

Na liście zadań, które mają otrzymać wsparcie, jest również drugi złożony przez powiat wniosek, dotyczący remontu drogi przebiegającej przez las do Kąkolewa. Wartość inwestycji to blisko 19,8 miliona złotych. Dofinansowanie na ten cel ma wynieść prawie 15,8 miliona złotych. Prace zaplanowano na lata 2024-2025.