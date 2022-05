Jubileusz 60-lecia przedszkola w Rakoniewicach. Placówka zyskała też piękne imię - "Różany Ogród"

Historia rakoniewickiego przedszkola sięga 1962 roku. Na przestrzeni lat z działalnością placówki związanych było wiele osób, dzięki którym udało się zrealizować wiele zamierzeń i marzeń. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Polonezem w wykonaniu sześciolatków z grupy "Wiewiórki".

Następnie zebranych gości, wśród których znaleźli się między innymi burmistrz Gerard Tomiak, starosta Mariusz Zgaiński, byli dyrektorzy i pracownicy rakoniewickiego przedszkola, przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu całej gminy, rodzice oraz dzieci, powitała dyrektor przedszkola, Iwona Bartkowiak.

- Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy. A rozkwitają tym wspanialej, im więcej serca wkładamy w ich pielęgnowanie. Jubileusz 60-lecia istnienia naszego przedszkola to bardzo ważne wydarzenie, wieńczące wysiłki pokoleń nauczycieli, pracowników, dzieci i rodziców. To dla nas niezwykły dzień - podkreślała dyrektor placówki.