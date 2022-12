Jubileusz 95-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim nigdy nie było tylko instytucją. To wielka rodzina łączącą pokolenia nauczycieli, uczniów i rodziców. To szkoła, z którą wielu mieszkańców powiatu grodziskiego wiąże niezapomniane chwile swojej edukacyjnej ścieżki. To jedna z tych szkół, której niezwykła atmosfera zostaje w pamięci na długie lata.