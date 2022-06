Jubileuszowa Noc Świętojańska w Granowie zaczarowała publiczność. Blisko 100 aktorów przygotowało niepowtarzalne widowisko

Historia Nocy Świętojańskiej w Granowie sięga 2010 roku. Od samego początku reżyserką tego niezwykłego spektaklu jego Olga Szulc.

Jak dodaje, z każdym rokiem spektakl rozbudowywano, poszerzano scenografię, przygotowywano coraz to bogatszy scenariusz. Z każdą edycją widowisko zyskiwało coraz większą renomę.

- Na przestrzeni lat towarzyszą nam uczniowie i absolwenci. Część z nich brała udział w jednej, inni w kilku edycjach. Są też takie osoby, jak chociażby Weronika Konieczna, które występowały w każdym spektaklu. Mamy też w naszym gronie osoby, które związały się zawodowo z teatrem, a swoje pierwsze kroki stawiały właśnie tutaj. To Wiktoria Dudek, która zainspirowana naszym widowiskiem, pracuje w teatrze. To nasz wielki powód do dumy - mówi Olga Szulc.