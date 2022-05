Jutro Dzień Dziecka! Jakie atrakcje będą czekać na maluchy w Grodzisku? Ania Borowiak

Pixabay

Już jutro święto wszystkich dzieci. Do wspólnej zabawy jak co roku najmłodszych mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski zaprosi Centrum Kultury Rondo. Co będzie się działo?