Już jutro wielki finał plebiscytu "Osobowość Roku 2019". Kto jest liderem?

Przypomnijmy, że kandydatów do wyróżnienia nominowała kapituła naszej redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Adama Pawłowskiego. Nominować mogli także Czytelnicy. Głosowanie jest prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz w każdym powiecie województwa wielkopolskiego. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2019 w mieście lub powiecie, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Wielkopolski 2019.

W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Głosowanie w miastach i powiatach potrwa już tylko do jutra, 12 lutego 2020 r. do godz. 21.30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca. Koszt smsa to 2,46 zł z Vat.