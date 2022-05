Już niebawem święto wszystkich dzieci. Jakie atrakcje będą czekać w Grodzisku podczas obchodów Dnia Dziecka? Ania Borowiak

Wielkimi krokami zbliża się święto wszystkich dzieci. Do wspólnej zabawy jak co roku najmłodszych mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski zaprosi Centrum Kultury Rondo. Co będzie się działo?