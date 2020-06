Już niedługo w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się kino samochodowe. Zapraszamy!

Urząd Miasta w Grodzisku Wielkopolskim oraz Centrum Kultury Rondo zapraszają na kino samochodowe, które odbędzie się 19 czerwca 2020 roku o godzinie 22, w Parku Miejskim.

Wszyscy chętni, będą mieli okazję obejrzeć najnowszą odsłonę filmu "Aniołki Charliego".

Zgodę na wjazd w miejsce, gdzie odbywać będzie się seans, będą miały jedynie samochody osobowe. Maksymalna ilość pasażerów w aucie to 3.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach tegorocznego Piwobrania, które pomimo pandemii koronawirusa, odbędzie się w trybie online. Władze i organizatorzy robią wszystko, co w ich mocy, by jak najbardziej uatrakcyjnić nam ten czas. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!