Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak mieszkanki Słocina świętowały Dzień Kobiet

Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie świętowało Dzień Kobiet

W kalendarzu corocznych spotkań pan z Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie obowiązkowo musi znaleźć się wspólne świętowanie Dnia Kobiet. Takie wydarzenia, jak podkreśla przewodnicząca KGW Zofia Bartkowiak, są niezwykle cenne. W tym roku spotkanie zorganizowano w piątek, 10 marca.

Artystyczną niespodziankę dla mieszkanek Słocina przygotowali uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej, którzy wierszem, piosenką i tańcem złożyli paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie wręczyli również członkiniom KGW piękne tulipany.

Kolejnym punktem programu był występ kabaretu "To My", który rozbawił do łez przygotowanymi na tę okazję skeczami. Trzeba przyznać, że kreatywności, dystansu i poczucia humoru paniom ze Słocina nie brakuje!

Z okazji Dnia Kobiet panie wzniosły również toast, nie brakowało też gromkiego "Sto lat". To jednak nie był jeszcze koniec składania życzeń! Za codzienną pracę na rzecz całej społeczności Słocina mieszkanki dziękowały pani sołtys. Z okazji Dnia Sołtysa Katarzyna Lusina otrzymała kwiaty i najlepsze życzenia.