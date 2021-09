Kąkolewo: Festyn rodzinny trwa! Można się też zaszczepić przeciwko Covid-19

Festyn był jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw Koła Gospodyń Wiejskich w Kąkolewie i Stowarzyszenia Razem, które niedawno połączyły siły, by wspólnie działać na rzecz społeczności wsi.

- W sierpniu podjęliśmy decyzję o współpracy, kilka członkiń naszego stowarzyszenia wstąpiło do KGW. Koło zostało wówczas również zarejestrowane w Krajowym Systemie Kół Gospodyń Wiejskich - mówi prezes Stowarzyszenia Razem, Marta Wasilewska.

Festyn rodzinny odbył się na odnowionym przez mieszkańców Placu Pod Dębami. Przez kilka tygodni wspólnymi siłami sprawili, że miejsce to odzyskało dawny blask i na nowo cieszy oko. Teraz stało się przestrzenią do wspólnej integracji całej społeczności Kąkolewa. Okazją do tego był festyn.