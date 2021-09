Kamieniec: 25-lecie zespołu "Zgoda". Wyjątkowy jubileusz był okazją do wielu wzruszeń

- Nie tylko śpiewamy, wspólnie świętujemy imieniny, różne uroczystości. Nawiązują się pomiędzy nami przyjaźnie, co bardzo nas cieszy. Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to zapraszamy, naprawdę warto. Do odważnych świat należy - zachęca nasza rozmówczyni.