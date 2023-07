Kamienieckie Dni Kultury. Będą koncerty, zlot pojazdów i fantastyczna zabawa w szczytnym celu

Kamienieckie Dni Kultury to przede wszystkim szczytna idea niesienia pomocy potrzebującym. W poprzednich latach środki zebrane podczas wydarzenia trafiły do Hani, Wiktorii, Amelki, Honoraty, Tomka, Adriana, Basi i Wiktora. Wydarzenie, organizowane już po raz czwarty, będzie niepowtarzalną okazją do tego, by nie tylko skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji, ale również pomóc potrzebującym. W tym roku kwota zebrana podczas Kamienieckich Dni Kultury zostanie przeznaczona na wsparcie działalności Stowarzyszenia Niebieski Motyl, które pomaga kobietom walczącym z nowotworami stref intymnych.

Tegoroczna edycja Kamienieckich Dni Kultury odbędzie się w terminie od 25 do 27 sierpnia. Tradycyjnie już pierwszy dzień zostanie zorganizowany z myślą o młodzieży. Klubowy piątek co roku cieszy się powodzeniem. DJ-e znani z polskich scen klubowych po raz kolejny porwą nas do wspólnej zabawy. Wystąpią MatC, MaxState, Tenk, Insane, Artbasses, Maxx i Spens. Początek o godzinie 19.