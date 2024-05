Kiedy ruszy remont trasy z Grodziska do Kąkolewa?

Przypomnijmy, że pierwsza inwestycja zakłada przebudowę drogi od skrzyżowania z ulicą Jabłoniową w Grodzisku Wielkopolskim do lasu, wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z ulicą Europejską do lasu. Wykonanie prac zostanie powierzone Zakładowi Drogowo-Budowlanemu NOJAN Jan Nowak z Grodziska. Oferta tej firmy opiewa na kwotę nieco ponad 8,5 miliona złotych. Nowa nawierzchnia zostanie wybudowana na odcinku około 1 km. Dodajmy też, że zaplanowana ścieżka rowerowa powstanie po prawej stronie drogi (patrząc od Grodziska w kierunku Kąkolewa) i będzie miała nawierzchnię asfaltową. Wybudowany zostanie brakujący fragment chodnika pomiędzy ulicą Jabłoniową a obwodnicą, powstanie też wzniesione przejście dla pieszych.

Drugie zadanie dotyczący remontu drogi przebiegającej przez las do Kąkolewa. Wartość inwestycji to blisko 19,8 miliona złotych. Realizacja zadania zostanie powierzona firmie Infrakom z Kościana, która zaproponowała kwotę niespełna 14 milionów złotych. Nowa nawierzchnia powstanie na odcinku o długości prawie 5,5 kilometra (od lasu do wjazdu do miejscowości Kąkolewo).