Kiedy uruchomione zostanie "Kino za Rogiem" w Grodzisku Wlkp.? Czy coś już wiadomo?

- Wyczekujemy otwarcia, chcielibyśmy, żeby w końcu udało się je uruchomić. Jestem pasjonatem kina, chodziłbym częściej gdybym miał je tutaj na miejscu. Wiadomo do Poznania daleko, nie zawsze chce się jechać samochodem. A i miejscem do spotkań byłoby fajnym- mówi mieszkaniec Grodziska.

Do tematu kina postanowiliśmy wrócić kolejny raz i sprawdzić dla Państwa na jakim etapie są prowadzone prace oraz rozmowy. We wrześniu ubiegłego roku burmistrz zapowiadał, że na potrzeby Kina Za Rogiem trzeba będzie znaleźć inną lokalizację. I po negocjacjach z właścicielami CKR Masarnia to właśnie tutaj ma zostać utworzone małe kino społecznościowe. Pomysł jest taki, że gmina ma wynajmować na potrzeby przybytku X Muzy jedną z sal.