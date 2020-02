Kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Wpadł w ręce grodziskich policjantów

18 lutego, około godziny 9 rano, policjanci z grodziskiego Ogniwa Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Mitsubishi. 45-letni mężczyzna był badany przez mundurowych urządzeniem do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu, ale pomiar wskazał, że jest trzeźwy. Zachowanie kierowcy wzbudzało mocne podejrzenie funkcjonariuszy, że może on być pod wpływem środków odurzających.

Grodziscy policjanci na co dzień, poza sprzętem do szybkiego badania na zawartość alkoholu, korzystają również z nowoczesnych urządzeń do wykrywania narkotyków w organizmie. Odpowiedni narkotestery w bardzo krótkim czasie weryfikują, czy kontrolowana osoba nie zażywała wcześniej jakichkolwiek środków odurzających. Tak też było w tym przypadku. Po przeprowadzeniu badania kierowcy okazało się, że prowadził samochód będąc pod wpływem narkotyków.

45-latek już stracił prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.