Kolejny już, 7 Jarmark Świąteczny w Opalenicy zbliża się wielkimi krokami! Co zaplanowali organizatorzy? Zdradzamy pierwsze szczegóły!

Jak zdradza Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy kolejny Jarmark Świąteczny w Opalenicy zbliża się wielkimi krokami!

- Od 2 do 4 grudnia 2022 roku Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy we współpracy z gminą Opalenica organizuje już po raz siódmy Jarmark Świąteczny. Na opalenickim Rynku, który na czas imprezy zostanie wyłączony z ruchu, staną przygotowane przez nas stoiska handlowe. Oferujemy Państwu ich wynajem. Niestety, w związku z powierzchnią jaką mamy do dyspozycji, liczba stoisk jest ograniczona