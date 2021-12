Kolejny kierowca wjechał na nowo budowany most w Kotowie. To już trzeci taki przypadek w ostatnim czasie

W niedzielę, 19 grudnia, około godziny 20 funkcjonariusze otrzymali informację o przewróconych znakach drogowych w okolicy nowo budowanego mostu w Kotowie. Gdy dotarli na miejsce okazało się, że na most wjechał kierowca samochodu osobowego marki lexus.

- Policjanci ustalili, że 49-letni mieszkaniec Poznania, poruszający się drogą krajową nr 32 w kierunku Zielonej Góry, wjechał na nowo budowany most i uszkodził przy tym znaki drogowe. Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zatrzymał się kilka metrów przed uskokiem do rzeki - relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.