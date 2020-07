Kolejny udany rajd rowerowy. Seniorzy spędzili aktywne popołudnie

Biedronka przechodzi kapitalny remont. Wiemy, do kiedy będzie zamknięta

Sklep sieci "Biedronka", który znajduje się przy ulicy 27 Stycznia w Grodzisku Wielkopolskim, przechodzi kapitalny remont. W związku z wieloma pytaniami mieszkańców o to, co się zmieni i do kiedy obiekt będzie zamknięty, skontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki.