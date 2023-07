Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie z nowym zarządem. Plany są ambitne, chęci nie brakuje

- Chcemy stawiać na dzieci, młodzież i dorosłych. Zależy nam na tym, żeby zachęcić do działania i współpracy wszystkich mieszkańców - przyznaje przewodnicząca KGW w Jabłonnie, Jolanta Haraszczak.

Siłą mniejszych miejscowości bez wątpienia są koła gospodyń wiejskich, które integrują społeczność i są motorem napędowym wielu działań.

- Naszym celem jest właśnie to, żeby w Jabłonnie dużo się działo, żeby koło kojarzyło się pozytywnie. To początek naszych działań. Obserwujemy, co spotka się z zainteresowaniem, na co będzie zapotrzebowanie. Wymieniamy się doświadczeniami z kołami, które działają w sąsiednich gminach