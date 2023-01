Koncert kolęd w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w wykonaniu Grodziskiej Orkiestry Dętej

W czwartek, 6 stycznia, w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej mszy świętej z muzycznym akcentem towarzyszyła Grodziska Orkiestra Dęta imienia Stanisława Słowińskiego. Jej członkowie zagrali najpiękniejsze polskie kolędy. Ci, którzy chcieli posłuchać ich nieco dłużej, mogli skorzystać z zaproszenia do udziału w krótkim koncercie, który odbył się tuż po nabożeństwie.

Jak powiedziała nam kapelmistrz orkiestry Renata Kubale, była to już ostatnia okazja do usłyszenia kolęd w wykonaniu Grodziskiej Orkiestry Dętej. Na kolejne kolędowania będziemy musieli poczekać do najbliższych Świąt Bożego Narodzenia.

Ale to nie ostatni koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się w grodziskiej farze. Kolejna okazja już 21 stycznia. Po mszy świętej o godzinie 18:30 wystąpią członkowie Zespołu Tańca Ludowego Cybinka - Grodzisk, słuchacze studium piosenkarskiego działającego przy Centrum Kultury Rondo oraz chór "Ottimo". Serdecznie zapraszamy!