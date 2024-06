Koncert zespołu Wilki zakończył tegoroczne Dni Rakoniewic

Grupa z charyzmatycznym frontmanem Robertem Gawlińskim od ponad 30 lat porusza serca słuchaczy i porywa publiczność do zabawy w kraju oraz za granicą. Ich każdy występ to niezapomniane emocje, wiele wzruszeń i olbrzymia dawka pozytywnej energii! Zespół ma na swoim koncie dziesiątki przebojów, które zna i uwielbia cała Polska, m.in. "Baśka", "Urke", "Bohema", "Love Story", "Słońce pokonał cień", "Here I am" czy "Na zawsze i na wieczność".