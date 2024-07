- Proszę nie mówić, że burmistrz nie odpowiedział, bo mam na to jeszcze czas. Okazuje się, że wszyscy państwo macie rację, wszyscy wszystko wiecie, tylko my jesteśmy źli, my nie dbamy, my chcemy źle, my się nie martwimy, my nie jesteśmy nauczycielami, pedagogami i ludźmi. Tak z tego wynika - mówił Gerard Tomiak.