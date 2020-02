Konsolidacja jest jedyną szansą na uratowanie szpitali?

- Jest to decyzja polityczna, na którą nie mam wpływu. Uważam, że to jedyna szansa dla wszystkich trzech szpitali. Jeżeli decyzja o konsolidacji nie zapadnie, dla którejś z lecznic może to zakończyć się bardzo źle- mówi Jacek Profaska. Nasz rozmówca nie ukrywa, że najpoważniejszą z konsekwencji , która może pojawić się, gdy nie zapadnie decyzja o połączeniu szpitali w jeden organizm prawny, może być decyzja o zamknięciu jednej z trzech lecznic. - Trzeba dokładnie przeanalizować ich sytuację ekonomiczną. Należy podejść do tego realistycznie. Nie ma większych szans na to, żeby wszystkie szpitale działały dalej w takim kształcie, jak obecnie. Każdy chce z tej sytuacji wyjść jak najmniej okaleczony. Jeżeli nie uda się połączyć szpitali, trzeba będzie rozważać inne możliwości, związane właśnie z ograniczeniem ich działalności- wyjaśnia.

Jakie jest zatem rozwiązanie tej sytuacji, z której wydaje się, że nie ma wyjścia? - Konsolidacja. Przeprowadzałem już takie działania 25 lat temu. W ciemno mogę powiedzieć, że takie rozwiązania przyniosą wymierne efekty dla wszystkich. Trzeba szukać takich rozwiązań, które pozwolą utrzymać działalność szpitali na odpowiednim poziomie i nie będą pogłębiać i tak trudnej już sytuacji placówek - podsumował dyr. J. Profaska.

Dodajmy, że w tym roku władze trzech powiatów jeszcze nie spotykały się w sprawie planowanej konsolidacji. Temat poruszony został jednak w ub. tygodniu podczas spotkania z wojewodą, który odwiedził też Wolsztyn. Wojewoda poprosił starostę, by ten przybliżył mu założenia i obiecał, że spróbuje się tematem zająć. Potem trzech włodarzy pojedzie do niego, by zastanowić się co dalej. Dodał też, że poprosił Wielkopolski Oddział NFZ o dane na temat ostatecznych wyników finansowych lecznic w regionie. Będą one znane w II kwartale. W sprawie konsolidacji głosu nie zabiera dyr. wolsztyńskiego SP ZOZ, ponieważ - jak wyjaśnia - nie jest do tego upoważniony. - Tym zajmują się starostowie i to ich proszę pytać o zdanie na ten temat - słyszymy od K. Mońko.