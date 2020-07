Kopia Obrazu Jasnogórskiego nawiedzi nasze parafie. Archidiecezja wznawia peregrynacje

Kopia z Częstochowy "wędrowała" po całej Polsce. Drogę, którą obraz był przenoszony lub przewożony, mieszkańcy przystrajali flagami: papieską, maryjną i narodową. Przez cały czas jego pobytu w parafiach przy obrazie odbywały się nocne czuwania, modlitwy i msze święte. Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego po Polsce została przerwana ze względu na pandemię koronawirusa.

Niebawem wierni znów będą mogli zobaczyć kopię obrazu, która odwiedzi poszczególne parafie w naszym regionie. W pierwszej kolejności obraz zostanie przywieziony do Moch, 1 września. W kolejnych dniach będzie w Solcu Nowym, Kębłowie, Gościeszynie, Prochach, Wielichowie. 7 września rozpocznie swoją dalszą wędrówkę w Rakoniewicach, by dalej zawitać do Rostarzewa oraz parafii wolsztyńskich. Będą to kolejno kościół pw. NMP Niepokalanie Poczętej, parafia św. Józefa Opiekuna, a 11 września - kaplica Sióstr Szarytek.

W kolejnych dniach obraz zostanie przewieziony do Obry, Siedlca, Kopanicy, Chobienic, Tuchorzy, Zakrzewa Zbąszyńskiego oraz samego Zbąszynia. 19 września będzie można zobaczyć go w Łomnicy, a dzień później w Jastrzębsku Starym.