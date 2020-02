Kopia Obrazu Jasnogórskiego wraca do powiatu grodziskiego [KALENDARIUM]

Po raz pierwszy w powiecie grodziskim obraz przebywał 6 lutego. Wówczas, do Granowa w asyście strażaków przyjechał wizerunek Matki Boskiej. Przed kościołem zebrał się tłum wiernych. Tuż po przyjeździe obrazu, uroczyście wprowadzono go do kościoła.

Z Granowa obraz wędrował po kolejnych parafiach dekanatu stęszewskiego oraz kościańskiego. Dziś, 17 lutego, ponownie będzie można zobaczyć go w powiecie grodziskim.

LUTY 2020:

17 pn - Konojad

18 wt - Łęki Wielkie

24 pn - Wilkowo Polskie

MARZEC 2020:

17 wt– Prochy

18 śr– Wielichowo – Zielęcin

19 czw– Rakoniewice

20 pt - Rostarzewo

KWIECIEŃ 2020:

22 śr – Jabłonna

23 czw – Ruchocice

24 pt - Parzęczewo

25 sob – Kamieniec

26 ndz. – Ptaszkowo

27 pn – Woźniki

28 wt - Grodzisk – św. Jadwigi

29 śr – Grodzisk – Najświętszego Serca Jezusa

30 czw - Grodzisk – św. Faustyny