Koronawirus w powiecie grodziskim: aktualne dane i sytuacja epidemiologiczna

- Zgodnie z zaleceniami rządu, w powiecie grodziskim zamknięte zostały placówki oświatowe, instytucje kultury i hale sportowe. Ograniczamy działalność naszych urzędów oraz jednostek organizacyjnych administracji samorządowej do niezbędnego minimum. Prowadzimy działania zmierzające do zminimalizowania konieczności przychodzenia mieszkańców do urzędów, namawiamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Tam, gdzie sytuacja prawna to umożliwia, apelujemy o odłożenie tych spraw na później- mówi starosta Mariusz Zgaiński.

Spotkania sztabu kryzysowego odbywają się średnio co dwa dni. Biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich naszych samorządów, a także służb mundurowych, szpitala i sanepidu. - W ten sposób kompleksowo możemy przekazywać sobie informacje i wypracowywać wspólne stanowiska i sposoby rozwiązywania problemów - podkreśla starosta.

- Nasz powiat jest zagrożony koronawirusem tak, jak cały obszar naszego kraju. Nasze działania polegają przede wszystkim na monitorowaniu sytuacji, ciągłej akcji informacyjnej, profilaktycznej i ograniczaniu mobilności naszych mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych potwierdzonych zachorowań, nie mamy także osób objętych kwarantanną i nadal mamy cztery osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - wyjaśnia M. Zagiński.