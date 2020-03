Koronawirus w powiecie grodziskim: aktualne dane i sytuacja epidemiologiczna [25.03.2020]

Poczta Polska zatrzyma przesyłkę na czas kwarantanny domowej

Poczta Polska ogłosiła we wtorek, 24 marca 2020, że decyduje się na wstrzymanie doręczeń pod adresy objęte kwarantanną. To oznacza, że osoby np. wracające z zagranicy, nie dostaną przesyłki przez przynajmniej 14 dni. Do zakończenia kwarantanny paczki i listy osób przebywających w...